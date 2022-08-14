شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأهلي المصري يكشف موقفه من المشاركة في مسابقتي الكأس والسوبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن النادي الأهلي، أمس السبت، مشاركته في بطولتي كأس مصر والسوبر المصري، بعد رد اتحاد الكرة على مطالبه.

الأهلي المصري يكشف موقفه من المشاركة في مسابقتي الكأس والسوبر

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "تلقى النادي خطابا اليوم (أمس) من اتحاد الكرة يؤكد فيه الأخير على الاستجابة والحرص الكامل منذ توليه المسؤولية على تطوير منظومة التحكيم. والارتقاء بالحكام لأعلى المستويات.. وأن الاتحاد تعاقد مؤخرا مع الخبير الأجنبي مارك كلاتنبرغ وأسند إليه رسميا قيادة المنظومة التحكيمية بالكامل ابتداء من 10-8-2022".

وواصل: "وذلك للتحقيق في كل الأوضاع القانونية والتقنية واتخاذ ما يلزم من قرارات تصويبية، لكن حسبما جاء في خطاب الاتحاد أنه طبقا للوائح المنظمة لا يمكن الإعلان عن أي عقوبات يتم توقيعها على الحكام، وذلك لصالح استقرار المسابقة ولكل أطراف المنظومة الكروية".

وأكمل: "في ضوء ما سبق واستجابة اتحاد الكرة باختياره قيادة جديدة لمنظومة التحكيم وتسليمه المهمة رسميا.. وتحويل ملف حكم الفار في مباراة الأهلي وفاركو في الدوري للتحقيق لاتخاذ ما يلزم من قرارات تصويبية.. دون الإعلان عنها تماشيا مع اللوائح المنظمة.. وبعد عرض الأمر بالكامل على مجلس إدارة النادي. تقرر مشاركة فريق الأهلي في بطولتي كأس مصر والسوبر المصري".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، قرر عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم (كأس مصر- السوبر المصري)، بعد قرار إلغاء هدف في مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري، حيث اتهمت إدارة الأهلي حكم الفيديو في المباراة المذكورة، محمود عاشور بتعمد إلغاء الهدف من خلال تقنية الفيديو.

وطالب الأهلي بإيقاف الحكم محمود عاشور والتحقيق معه وإقالة عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام.

وبعد الاستجابة لمطالبه وتراجعه عن الانسحاب من المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، سيلعب الأهلي في وقت لاحق اليوم الأحد، مع مصر المقاصة، في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، كما سيقابل غريمه الزمالك، في مباراة كأس السوبر المصري في 28 أكتوبر المقبل، على ملعب هزاع بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

يستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في دور الـ16 لبطولة كأس مصر 2022، مساء يوم الأحد على استاد السلام بالقاهرة.

وكان الأهلي قرر الانسحاب من بطولتي كأس مصر والسوبر المحلي، اعتراضا على بعض القرارات التحكيمية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد إلغاء هدف الجنوب أفريقي بيرسي تاو في مباراته أمام فاركو بالدوري المصري.



لكن الأهلي أعلن بشكل رسمي يوم السبت، المشاركة بشكل طبيعي في منافسات كأس مصر، والنسخة المقبلة من السوبر المصري أمام الزمالك، المقرر لها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

قال سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي إن "النادي لديه ملاحظات على مستوى التحكيم منذ نحو عامين، وطالب كثيرا بضرورة تطوير منظومة التحكيم".



وشدد "بعد بيان الأهلي الأخير، اتخذ اتحاد الكرة مجموعة من الإجراءات وأسند ملف التحكيم مبكرا للخبير الأجنبي (الإنجليزي مارك كلاتينبرج) بدءا من 10 أغسطس الماضي، بدل الانتظار لبداية الموسم الجديد".

وأضاف: "بالتالي تحقق المطلب الأول من مطالب الأهلي، ويتبقى فقط إيقاف حكم الفيديو"، في إشارة لمحمود عاشور المسؤول عن تقنية VAR خلال مباراة فاركو التي شهدت إلغاء الهدف المذكور.

وشدد على أن "اتحاد الكرة أرسل لنا خطابا يفيد بأنه تمت إحالة كل المخالفات كلاتينبرج، الذي سيتخذ بدوره قرارات مناسبة بشأن أخطاء الحكام".

من جانبه قال الإعلامي المصري هاني حتحوت في تصريحات تلفزيونية إن مارك كلاتينبرج سيصدر قرارا بإيقاف محمود عاشور حتى نهاية الموسم.

وتشير تقارير إلى أن كلاتينبرج اندهش من إلغاء هدف بيرسي تاو أمام فاركو، ووجه عتابا لمحمود عاشور على هذا القرار.

