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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبدى مدرب مانشستر يونايتد، إيريك تين هاغ، استياءه وخيبة أمله بعد الخسارة الكبيرة التي تكبدها فريقه برباعية نظيفة أمام برينتفورد، أمس السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ما هو أول تعليق لمدرب مانشستر يونايتد بعد سقوط فريقه برباعية أمام برينتفورد؟

وقال تين هاغ في تصريحات عقب المباراة: "هذه مسؤوليتي لتقديم تفسير. من الواضح أن المستوى كان فقيرا للغاية، وعندما ترتكب أخطاء مثل تلك، لا يمكنك الفوز بالمباراة".

وأضاف: "الأمر يتعلق بتحمل المسؤولية في أرض الملعب. لا يمكن أن ترتكب مثل تلك الأخطاء. علينا التعامل مع خيبة الأمل والتعامل بإيمان أكبر في أرض الملعب".

وأردف: "عليك الاستعداد للمباراة وللقتال كفرد وكمجموعة. علينا دفع بعضنا البعض. ما قدمناه لم يكن جيدا. من الواضح أننا بحاجة للاعبين، لكن لا أريد التفكير في ذلك الأمر حاليا. اللاعبون الجيدون الذين نملكهم كان يتوجب عليهم تقديم ما هو أفضل".

وأتم: "كنت أمل أن نحظى ببداية أفضل، لكن سأواصل الإيمان لرؤيتي بعض الأمور الجيدة، ولكن ما قدمناه في أول مباراتين مخيب للآمال".

وتمكن برينتفورد من تسجيل أهدافه الأربعة في الشوط الأول، عن طريق بيليندا جوشوا داسيلفا، وماثياس يانسين، وبن ميي، وبريان مبيومو، في الدقائق 10، و17، 30، و35 على الترتيب.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية، أن برينتفورد أصبح ثالث فريق يسجل أربعة أهداف ضد مانشستر يونايتد في الشوط الأول من مباراة في الدوري الإنجليزي بعد توتنهام في أكتوبر 2020، وليفربول في أكتوبر 2022.



وبهذه النتيجة، رفع برينتفورد رصيده إلى ست نقاط من فوزين في مباراتين، بينما بقي مانشستر يونايتد بلا رصيد علما بأنه تكبد الخسارة في الجولة الأولى على يد برايتون بنتيجة 1-2.

تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، ردا صادما من عملاقي الكرة الإيطالية؛ ميلان وإنتر ميلان.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير تانكريدي بالميري، إن ممثلي رونالدو عرضوا خدمات الأخير على قطبي ميلانو، لبحث موقفهما من التعاقد معه هذا الصيف.

وأوضح المصدر أن الفكرة لم تحظ بالقبول من جانب مسؤولي الناديين، وتشير تقارير إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو ارتفاع راتب رونالدو.

وتشير العديد من التقارير إلى أن رونالدو يتمسك بالرحيل عن مان يونايتد خلال صيف العام الحالي، مع غياب الفريق عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.



وأوضحت التقارير أن خدمات رونالدو عُرضت أيضا على بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد في إسبانيا، لكن تلك الأندية لم توافق على ضم صاحب الـ37 عاما.

ولعب رونالدو بين عامي 2018 و2021 بين صفوف يوفنتوس، وحقق معه العديد من الألقاب المحلية، لكن لم يُ له النجاح على الصعيد القاري خلال تلك الفترة.

كان البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد أكثر لاعبي الفريق غضبا بعد السقوط التاريخي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

وبعد أن كان مانشستر يونايتد يمني النفس بتعويض خسارته في الجولة الأولى من البريميرليج في ملعبه على يد برايتون بهدفين مقابل هدف.، حدث ما لم يكن متوقعا، عندما حل ضيفا على برينتفورد، مساء السبت، في الجولة الثانية، حيث تعرض للهزيمة 0-4.



وخلال 35 دقيقة من عمر الشوط الأول للمباراة، استقبل مانشستر يونايتد 4 أهداف في سيناريو هو الأسوأ على الإطلاق في تاريخ مشاركات النادي خلال حقبة البريميرليج التي بدأت عام 1992.

الحسرة ظهرت واضحة على جميع لاعبي مانشستر يونايتد، لكن بشكل خاص في وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق.

ولم يصدق رونالدو ما يحدث لفريقه، وهو يشاهد الأهداف تسكن مرماه، وسط غضب عارم من أنصار اليونايتد الحاضرين، والذين هاجموا اللاعبين وأكدوا أنهم لا يستحقون ارتداء قميص الفريق.

ولم تتوقف الأمور عند ذلك الحد، بل أنه عقب نهاية المباراة، رفض رونالدو طلب ستيف مكلارين مساعد مدرب الفريق، الهولندي إيريك تين هاج، بالذهاب إلى مشجعي مانشستر يونايتد وتحيتهم بعد الهزيمة المهينة أمام برينتفورد، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وتواصلت ثورة رونالدو، حيث نشر جيمس روبسون الصحفي البريطاني بموقع "جول" العالمي فيديو لرونالدو وهو يتجاهل تين هاج، حيث لم يقم بمصافحته عقب نهاية اللقاء.

وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي كان فيه رونالدو تقدم بطلب للرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، لعدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا، لكن بقيت المشكلة في عدم وصول عروض جيدة للنجم البرتغالي صاحب الـ37 عاما.