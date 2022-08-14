شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينهى أزمة المستحقات خلال ساعات للتركيز على مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصرف اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق، والتي تقدر بحوالي 3 أشهر، خلال اليوم أو غداً على أقصى تقدير، وذلك لإنهاء حالة التشتت التي سيطرت على اللاعبين في الساعات الأخيرة، وخاصة موقف إلياس الجلاصي لاعب الفريق والذي أنذر النادي قبل فسخ التعاقد من طرف واحد بسبب تأخر مستحقاته.

وانتعشت خزينة المصري مؤخراً بـ 5 ملايين جنيه، دعم مادي من محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، وذلك لدفع المستحقات المتأخرة للاعبين والتي وصلت إلى 3 أشهر، بالإضافة إلى دفع رواتب العاملين بالنادي.

ويعكف الجهاز الفنى للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، على مراجعة المباريات السابقة للنادي الإسماعيلي فى الدوري العام، لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الفريق قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين والمقرر إقامتها الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 31 بالدوري.

وبدأ جهاز المصري بمراجعة مباراة الاتحاد والإسماعيلي، التى أقيمت بالجولة 30 في الدوري العام، وانتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف، لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الاسماعيلي قبل المواجهة المرتقبة.