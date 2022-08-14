شكرا لقرائتكم خبر عن الخلفية تبعد أحمد منعم عن تشكيلة المقاصة أمام الأهلى بالكأس الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة، جهود أحمد منعم مدافع الفريق فى مباراته ضد الأهلي المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد ضمن مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وتعرض أحمد منعم للإصابة بمزق في العضلة الخلفية، ويحتاج لأداء برنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للمقاصة قبل أن يكون جاهزا للمشاركة في مباريات فريقه سواء في الدوري أو كأس مصر حال تخطي الأهلي فى مباراة اليوم.

وخاض فريق المقاصة مرانه الأخير بالفيوم أمس السبت قبل التحرك إلى القاهرة للمبيت بها استعدادا لخوض موقعة الكأس.

وخسر المقاصة بخماسية نظيفة من الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري فى الجولة الماضية ليتأكد هبوطه رسميا إلى دوري الدرجة الثانية، بالموسم المقبل.