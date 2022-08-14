شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام ، بخالص التعازي والمواساة جموع الشعب المصري في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين، داعين الله عز وجل أن يتغمد الضحايا الأبرياء بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

على صعيد متصل، أكدت وزارة الداخلية، أن خللا كهربائيا وراء حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية فى حوالى الساعة 9 صباح اليوم، الموافق 14 الجارى، حدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفيين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية.

وأسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة، والذى يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائى وأدى ذلك لإنبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات، ويجرى حالياً أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.