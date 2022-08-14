شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدمت شابات السلة لاحتلال المركز الثانى بالبطولة الأفريقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت لاعبات منتخب شابات السلة في احتلال المركز الثانى بمنافسات البطولة الافريقية التي أقيمت بمدغشقر تحت 18 سنة، واحتل منتخب مصر لكرة السلة آنسات تحت 18 سنة المركز الثاني في بطولة أفريقيا بعد الهزيمة أمام مالي في النهائي بنتيجة 86/54.

وقدم منتخب مصر بقيادة مدربه مصطفى هدهود أداء مميزا طوال منافسات البطولة، وتمكن من تحقيق بطاقة التأهل لكأس العالم في إسبانيا بعد الفوز على منتخب مدغشقر صاحب الأرض.

ولم يكن مشوار شابات السلة سهلا أو مفروشا بالورود ، بل واجهن منتخبات قوية خلال المنافسات ، لكن بنات مصر نجحن في التغلب في كل المباريات و تحقيق العلامة الكاملة ، عدا المواجهة النهائية أمام مالى .

وجاء مشوار لاعبات السلة كالتالى ..

فوز مصر على غينيا بنتيجة 38/111

فوز مصر على تنزانيا بنتيجة 38/111

فوز مصر على انجولا بنتيجة 50/67

فوز مصر على الجزائر في ربع النهائي بنتيجة 44/98

فوز مصر على مدغشقر في نصف النهائي بنتيجة 98/66.

خسارة مصر أمام مالى في النهائي بنتيجة 86/54.