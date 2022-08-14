شكرا لقرائتكم خبر عن كنزى أيمن تتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم لناشئى الإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية كنزي أيمن إلى الدور نصف النهائي ببطولة العالم لناشئي الاسكواش، بعد تخطيها منافسات الدور ربع النهائي، والتي أقيمت اليوم بمدينة نانسي الفرنسية، ومن المقرر أن تستمر حتى 21 أغسطس الجاري.

وفازت كنزي أيمن على منافستها الإنجليزية ساران نغيم في مباراة الدور ربع النهائي، بنتيجة 3/2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12, 11-2, 11-8, 5-11, 11-7.

بينما ودع محمد ناصر منافسات البطولة بعد الخسارة في الدور ربع النهائي، أمام الباكستاني محمد خان بنتيجة 3/2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 5-11, 9-11, 11-5, 11-7.

وتترأس آمنة الطرابلسى، عضو مجلس إدارة اتحاد الاسكواش، البعثة المصرية التى تضم 12 لاعباً ولاعبة يمثلون مصر فى المباريات المختلفة.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: كريم التركي، محمد ناصف، محمد زكريا، سلمان شريف، عمر عزام ، عمر سعيد صبحي، كنزي أيمن صابر، فيروز إيهاب، أمينة عرفي، سلمى الطيب، ملك خفاجي، ناردين جرس، وذلك تحت قيادة المدرب أحمد المطعنى.

يذكر أن البطل المصري مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الثالث عالمياً حالياً لرجال الاسكواش، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً حالياً لسيدات الاسكواش، هما أبطال آخر نسخة أقيمت ببطولة العالم للناشئين، والتي استضافتها ماليزيا عام 2019.