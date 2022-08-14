شكرا لقرائتكم خبر عن نونو ألميدا يبدأ تقييم أجانب فاركو قبل الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ البرتغالى نونو الميدا المدير الفني لفاركو تقييم لاعبيه الأجانب قبل إنطلاق فترة الانتقالات الصيفية استعداداً للموسم الجديد ، وطلبت إدارة فاركو من المدرب البرتغالى حسم موقفه النهائي تجاه الخماسى رزقى حمرون وعزمى غومة وجيفرسون وسيف تيرى وسوكارى سواء بالبقاء مع الفريق بالموسم الجديد أو برحيل أحدهم طبقاً للتعاقدات الجديدة المزمع عقدها استعداداً للموسم القادم.

ونجح فاركو فى تقديم موسم متميز رغم أنه الموسم الأول للفريق البرتقالى بدورى الأضواء والشهرة، ويحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

ويستعد فاركو لمواجهة الزمالك فى التاسعة مساء الجمعة 19 أغسطس الجارى باستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويبحث فاركو عن انتصار جديد يعدل مسار الفريق بجدول الدوري فى الاسابيع الاخيرة للمسابقة بعد الفوز على البنك الاهلى بالجولة الأخيرة للمسابقة بهدف دون رد سجله أحمد عبد العزيز مودى من ركلة جزاء.