شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعيد يتوج بذهبية بطولة العاصمة للكونغ فو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج أحمد محمد سعيد بالمركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة كأس العاصمة للوشو كونغ فو بمنطقة القاهرة مواليد 2009، بعد الفوز فى نهائي البطولة أمام منافسه إسلام سيد شوقى لاعب حلوان.

ويقود الجهاز الفني لفرق الكونغ فو بمركز شباب ناهيا كل من إسلام رجب الوليلى، وعاطف مرجان، حيث حقق المركز اكثر من ميدالية فى منافسات الناشئين.

وتنظم مصر البطولة العربية للكونغ فو فى محافظة بورسعيد، والمقرر إقامتها في الفترة ما بين 25 إلى 30 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 11 دولة هى السعودية وقطر والأردن وسوريا والكويت واليمن ومصر والسودان المغرب الجزائر موريتانيا فلسطين وليبيا.



اللاعب مع مدربه



اللاعب وكأس البطولة



احمد محمد سعيد



