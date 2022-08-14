شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع جهاز الإسماعيلى مع رباعى الفريق قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، على عقد عدة إجتماعات منفردة مع كل من باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي ومحمد عادل ومحمد الشامي رباعي الدراويش وذلك على هامش التدريبات التى أقيمت استعدادًا لمواجهة الزمالك.

ويتطلع جهاز الدراويش لعقد عدة جلسات بشكل مستمر مع لاعبيه من أجل تحفيزهم على مواصلة الأداء والنتائج الإيجابية التى ظهرت بمسابقة الدوري العام.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمواجهة الزمالك مساء غدًا الإثنين فى آخر لقاءات دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، على ملعب القاهرة الدولي.

وفضل الجهاز الفني للدراويش، إقامة معسكرا مغلقا قبل موعد المباراة بـ 48 ساعه من أجل زيادة تركيز اللاعبين بجانب عقد محاضرات نظرية ومنفردة لتحفيز أعضاء الفريق على ضرورة إسعاد الجماهير.