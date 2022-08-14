شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يختار منتخب النسائية من تصفيات المركز الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد المصارعة، برئاسة عصام نوار، اختيار قائمة منتخب المصارعة النسائية المقرر مشاركته فى البطولات الفترة المقبلة من خلال التصفيات التى تقام غداً بالمركز الأولمبى بالمعادى.

ومن المقرر أن يشارك فى التصفيات الحاصلات على المراكز من الأول حتى الثالث، ببطولة الجمهورية دون رسوم، على أن يتم سداد 300 جنيه لمن هم دون ذلك، على أن تتم مشاركتهم بخطاب رسمي ومعتمد من الهيئة التابعين لها.

وغادرت بعثة منتخب المصارعة الحرة إلى بلغاريا، فجر أمس للمشاركة فى منافسات بطولة العالم التى تقام فى الفترة من 13 إلى 22 أغسطس الجارى، حيث تسافر البعثة على 3 أفواج.

وتضم قائمة المصارعة الحرة كلاً من، شهاب الدين إمام، يحيى محمد صلاح، سعيد إبراهيم، محمد مصطفى ويرافقهم مصطفى عمارة مدرب المنتخب.

ويرافق منتخبات المصارعة خلال البطولة الثلاثى نبيل الشوربجى وإبراهيم عادل وأحمد زكى من مجلس الإدارة.

وفى النسائية، تشارك شيماء عاطف بركات، ومنة الله أحمد، وعلى مستوى الرومانية عبد الله محمد، عبد الرحمن أحمد، عماد محمد، عمر عصام، فارس محمد، كريم عادل، فكرى محمد.