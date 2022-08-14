صراع الهبوط.. كم نقطة حصدها الرباعى المهدد أمام منافسيه المتبقين بالدورى؟

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القاهرة - سامية سيد - تتصارع 4 أندية على الهروب من شبح الهبوط للقسم الثانى الموسم المقبل، بعدما هبط مصر المقاصة الى دورى القسم الثانى عقب تعرضه للهزيمة أمام الزمالك، ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز ليكون أول الهابطين لدورى المظاليم الموسم المقبل.

وهناك 4 أندية تعانى من خطر مزاملة مصر المقاصة فى المظاليم، وهى المقاولون العرب وإيسترن كومبانى والجونة وغزل المحلة، والتى سيهبط منهما اثنان وينجو مثلهما.

ونستعرض فى التقرير التالى.. كم نقطة حصدها الرباعى المهدد أمام منافسيه المتبقين له فى الدورى بالدور الأول..





المقاولون حصد 5 نقاطنجح المقاولون العرب فى حصد 5 نقاط أمام منافسيه الأربعة المتبقيين فى الدور الأول، حيث تعادل مع المقاصة 1/1، الخسارة 1/0 من فاركو، التعادل مع الاتحاد 1/1، الفوز على المصرى 2/ 0.

ويحتل المقاولون العرب فى المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 25 نقطة، جمعها من 29 مباراة، حيث فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 13 لقاء وخسر 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلوا 30 هدفا.





إيسترن كومبانى لم يحصد أى نقاطفشل إيسترن كومبانى من جمع أى نقاط أمام منافسيه الأربعة فى الدور الأول، حيث خسر من الأهلى 4/ 1، ومن الإسماعيلى 2/ 0، ومن البنك الأهلى 2/1 ، وأخيرا من الزمالك 2/ 1.

ويقبع إيسترن كومبانى فى المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة، جمعها من 30 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 14 مواجهة، وسجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلوا 51 هدفا.





الجونة يحصد 3 نقاطحصد فريق الجونة 3 نقاط أمام منافسيه الأربع، حيث الهزيمة من غزل المحلة 2 / 1، والفوز على سموحة 1/ 0، والخسارة من فيوتشر 3/ 2، الهزيمة من بيراميدز 2/ 1.

ويحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة، جمعها من 30 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 16 مواجهة، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلوا 42 هدفا.





غزل المحلة يحصد 7 نقاطبينما حصد غزل المحلة 7 نقاط من منافسيه الأربعة، حيث حقق الفوز على الجونة 2/1، والفوز على المقاصة 1/0، والتعادل مع فاركو 1/1، السقوط امام الاتحاد 3/ 0.

ويأتى غزل المحلة فى المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة جمعها من 30 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 12 لقاءات وخسر 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 23 هدفا واستقبلوا 35 هدفا.