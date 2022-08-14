تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة المقاصة.. سواريش يستقر على عودة هذا اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

استقر البرتغالي ريكاردو سواريش، مدرب الأهلي، على إعادة كريم فؤاد، ظهير الفريق، إلى التشكيل الذي سيخوض مباراة مصر المقاصة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد في ثمن نهائي بطولة كأس مصر.

وتقام المباراة على ملعب "الأهلي وي السلام" عند تمام الساعة 08:00 مساءً.

وعلم مراسل "الخليج 365" أن سواريش سيدفع بكريم فؤاد في الجبهة اليمنى، على حساب محمد هاني، الذي بدأ مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة.

ويفاضل سواريش بين لويس ميكيسوني، وزياد طارق للدفع به في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بقائمة معظمها من اللاعبين الشباب والعائدين من الإصابة، بعد قرار إدارة القلعة الحمراء، بينما يفتقد الفريق خدمات الجنوب أفريقي بيرسي تاو للإجهاد العضلي.

وقرر الأهلي أمس السبت استكمال بطولة كأس مصر، بعدما كان هدد بالانسحاب في وقت سابق، اعتراضًا على التحكيم.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة المقاصة

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمود متولي، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، محمد أشرف، كريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد فخري، لويس ميكيسوني (زياد طارق)، صلاح محسن.

خط الهجوم: حسام حسن.