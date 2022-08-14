مواعيد مباريات اليوم.. الأهلي والمقاصة بكأس مصر.. مرموش يواجه بايرن ميونخ.. قمة في بريميرليج.. افتتاحية ريال مدريد في ليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الأحد مباراتين بالدوري الإنجليزي "بريميرليج"، فيما يخوض الأهلي مواجهة دور الـ16 بكأس مصر، أمام مصر المقاصة، ويبدأ حامل لقب الدوري الإسباني ريال مدريد رحلة الحفاظ على لقبه عندما يحل ضيفًا على آلميريا الصاعد حديثًا، ويلاقي فولفسبورج المحترف ضمن صفوفه لاعب المنتخب الوطني عمر مرموش، نظيره بايرن ميونخ ببوندسليجا.

وفيما يلي نستعرض مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي.. الجولة (2)

نوتنجهام فورست - وست هام يونايتد.. ملعب سيتي جراوند في تمام الثالثة عصرًا.. (بي إن سبورتس بريميوم 1).

تشيلسي - توتنهام هوتسبير.. ستامفورد بريدج في الخامسة والنصف مساءً.. (بي إن سبورتس بريميوم 1).

الدوري الإسباني.. الجولة (1)

قادش - ريال سوسيداد.. ملعب رامون دي كارانزا في الخامسة والنصف مساءً.. (بي إن سبورتس 1).

فالنسيا - جيرونا.. ملعب مستايا في السابعة والنصف مساءً.. (بي إن سبورتس 1).

آلميريا - ريال مدريد.. ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط في العاشرة مساءً.. (بي إن سبورتس 1 - بي إن سبورتس 1 بريميوم).

الدوري الألماني.. الجولة (2)

بايرن ميونخ - فولفسبورج.. ملعب أليانز أرينا في الخامسة والنصف مساءً.. (بي إن الفرنسية 1)

كأس مصر.. دور الـ(16)

الأهلي - مصر المقاصة.. ملعب الأهلي we السلام في الثامنة مساءً.. (أون تايم سبورتس 1)