الامارات | نادي الإمارات يتعاقد مع الكولومبي جادير كينيو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الإمارات عن تعاقده مع اللاعب الكولومبي جادير كينيو كلاعب أجنبي في فئة تحت 23 سنة وذلك لمدة موسم واحد قابل للتجديد، لتمثيل الصقور في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وتم التوقيع على هامش المعسكر التدريبي المقام في صربيا بحضور مشرف الفريق عبدالله العاجل ومدير الفريق هادف سيف، وكشف بيان للنادي بأن التوقيع مع اللاعب جادير تم بعد مشاورات مع الجهاز الفني وحسب رؤية المدرب التونسي فتحي العبيدي.

بدوره قال مدير الفريق هادف سيف: إن نادي الإمارات برئاسة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي ومجلس الإدارة برئاسة يوسف عبد الله البطران يسعون بكل السبل لتوفير عناصر النجاح للفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع لاعبين أكفاء لمساعدة الفريق في مسيرته المقبلة، ومن أجل توفير مناخ جيد لتحقيق النتائج الإيجابية التي ينتظزها الجمهور، مطالبا عشاق الصقور بمساندة الفريق للوصول إلى الهدف المنشود ، وهو إسعاد محبيه وجمهوره.



من جانبه عبر الكولومبي جادير عن سعادته لإنضمامه لنادي الإمارات ويأمل أن يوفق مع الصقور في المشوار المهم والصعب في دوري الدرجة الأولى متمنيا مع باقي اللاعبين إسعاد محبي الصقور وأن يكون عند حسن ظن إدارة النادي والمساهمة في الحصول على المراكز المتقدمة.