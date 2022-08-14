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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحظى جائزة الكرة الذهبية بأهمية كبيرة لدى كافة لاعبي كرة القدم منذ تدشينها في خمسينيات القرن الماضي، رغم حالات الجدل الكبير التي تحيط بها كل عام.

تم تعديل آلية الفوز بالجائزة في النسخة الحالية، حيث سيذهب الحكم بناءً على أداء اللاعب في موسم واحد وليس وفقًا للسنة الميلادية.

تعرف على المرشحين للكرة الذهبية خارج كأس العالم 2022



هذا يعني أنه سيتم منح جائزة الكرة الذهبية 2022 بناءً على أداء اللاعبين في موسم 2021-2022، بخلاف عدم احتساب المستوى في كأس العالم ضمن سباق "بالون دور".

يوم الجمعة الماضي 12 أغسطس/ آب 2022، تم الإعلان عن مرشحي الكرة الذهبية، حيث شهدت القائمة خروج الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي، الفائز بالجائزة في 7 مناسبات، للمرة الأولى منذ عام 2005.

من بين اللاعبين المدرجين في القائمة، هناك عدد قليل لن يشارك في كأس العالم 2022، لذلك في هذا التقرير.

وقدم أياكس الهولندي موسمًا رائعًا، نجح خلاله في الفوز بالدوري الهولندي للمرة 36. لعب الإيفواري سيباستيان هالر دورًا رئيسيًا في مساعدة فريقه على تحقيق هذا الإنجاز، بتسجيله 21 هدفًا في 31 مباراة وتوج بلقب هداف الدوري الهولندي.

ليس فقط في الدوري الهولندي، لكن المهاجم الإيفواري كان بنفس القدر من الفعالية في دوري أبطال أوروبا، وسجل 11 هدفًا في أعرق المسابقات القارية، لينهي المسابقة خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي كريم بنزيما فقط.

وخلال الموسم الماضي، أصبح مهاجم بروسيا دورتموند الحالي أول لاعب يسجل خلال أول 7 مباريات متتالية له في دوري أبطال أوروبا.

نظرًا لقدراته في الإنهاء والتسجيل، انتقل هالر إلى بروسيا دورتموند هذا الصيف، ومن المؤسف عدم رؤيته في كأس العالم 2022، نظرًا لفشل كوت ديفوار في التأهل للبطولة.

يعتبر ليفربول أحد أفضل الأندية في أوروبا خلال الوقت الحالي، بفضل أسلوب لعب الفريق الهجومي، ويعد لويس دياز الذي جاء في يناير/ كانون ثان الماضي قادمًا من بورتو البرتغالي، أحد أكثر لاعبيه حركية.

لمع الجناح الكولومبي خلال فترة وجوده مع النادي البرتغالي خاصة الموسم قبل الماضي. سجل 16 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة في 24 مباراة.

على الرغم من وصوله إلى ليفربول في يناير، كان لدياز تأثيرات فورية، حيث شارك في 11 هدفًا خلال 26 مباراة خاضها مع "الريدز"، لكنه سيغيب عن نهائيات كأس العالم 2022 بعد فشل المنتخب الكولومبي في التأهل للبطولة.



وفي تشكيلة مانشستر سيتي المرصعة بالنجوم، يظل رياض محرز لاعبًا حيويًا تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا. غالبا ما يقدم اللاعب الجناح أداءً مبهرًا من خلال أسلوبه الرائع بالكرة.

في الموسم الماضي، لعب محرز دورًا حاسمًا في فوز السيتي بالدوري الإنجليزي، ورغم أنه بدأ 15 مباراة فقط، فقد نجح اللاعب الجزائري في تسجيل 11 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وساعد مستواه في دوري أبطال أوروبا، النادي الإنجليزي في الوصول إلى نصف نهائي المسابقة حيث سجل 7 أهداف خلال الموسم الماضي، لكن بشكل مؤسف، لن نتمكن من رؤية جناح ليستر سيتي السابق في نهائيات كأس العالم لكرة القدم حيث فشلت الجزائر في التأهل.



وحافظ ايرلينج هالاند على مستواه ثابتًا في مسيرته حتى الآن، وقضى وقتًا رائعًا في الدوري الألماني رفقة بروسيا دورتموند، وسجل معهم 62 هدفًا خلال 67 مباراة بالمسابقة.

خلال الموسم الماضي، هالاند سجل 22 هدفًا في 24 مباراة بالدوري الألماني، ولولا إصاباته لاستطاع اللاعب النرويجي بكل تأكيد أن يهز شباك منافسيه بشكل أكبر.

ونظرًا لأن النرويج فشلت في الوصول إلى كأس العالم لكرة القدم، فلن يظهر مهاجم ريد بول سالزبورج السابق في قطر.



ساعد محمد صلاح فريقه ليفربول، منذ انضمامه إليه من روما الإيطالي في صيف 2017، على تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وكأسي إنجلترا بخلاف السوبر القاري وكأس العالم للأندية والدرع الخيرية.

منذ انضمامه إلى الريدز، كان الفرعون المصري مبهرًا أمام المرمى، حيث سجل 158 هدفا وقدم 64 تمريرة حاسمة خلال 256 مباراة.

قدم صلاح أحد أفضل عروضه في الموسم الماضي، وسجل 23 هدفًا في الدوري الإنجليزي وتوج بجائزة الحذاء الذهبي بالاشتراك مع هيونج مين سون.

لعب قائد منتخب مصر دورًا كبيرًا في وصول ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بتسجيله 8 أهداف في المسابقة، كما ساعد فريقه في رفع كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

لكن فشل منتخب مصر في الفوز على السنغال في التصفيات المؤهلة للمونديال، ونتيجة لذلك سيكون مهاجم ليفربول بمثابة خسارة ثمينة للبطولة.