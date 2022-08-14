شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتحدى صحوة منتخب السويس فى ربع نهائي كأس مصر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سموحة مع منتخب السويس فى السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، فى أولى مواجهات دور الثمانية من كأس مصر هذا الموسم. ويسعى سموحة لإنهاء صحوة منتخب السويس الذى يعد أكبر مفاجآت البطولة والحصان الأسود، بعدما أقصى طلائع الجيش من دور الستة عشر.

من جهته أعلن أسامة الموشى، رئيس نادى منتخب السويس، نجاح لجنة التعاقدات فى ضم 8 لاعبين جدد للفريق فى حدود الامكانيات المالية المحدودة لدعم الفريق، لكنه أكد أن الصفقات الجديدة لن يمكنها المشاركة فى لقاء سموحة.

وتحلم جماهير السويس بتحقيق حلم التسعينيات عندما وصل فريق منتخب السويس لنهائى كأس مصر أمام المقاولون وخسر 2 / 1 على أستاد القاهرة.

وفى المقابل، دخل فريق سموحة، بقيادة عبد الحميد بسيونى، معسكرا مغلقا منذ الجمعة الماضي فى السويس، استعدادا لمواجهة منتخب السويس فى إطار منافسات دور الثمانية.

وحذر عبد الحميد بسيونى المدير الفني لسموحة لاعبي الفريق من فريق منتخب السويس الذى تخطي عقبة فرق كبرى في الكأس أبرزها فيوتشر وطلائع الجيش، وأكد على أن منتخب السويس فريق قوى لديه خط دفاع مميز ولديهم القدرة على إحراز الأهداف، ويجب أن نحترم الفريق حتى نحافظ على حظوظنا فى الحصول على الكأس.

وطلب بسيونى من اللاعبين بضرورة احترام المنافس ومحاولة استغلال كل الفرص التي تتيح لهم، خاصة أن منتخب السويس من الأندية القوية دفاعيا ولديها القدرة على مفاجئة المنافسين كما حدث أمام فيوتشر وطلائع الجيش.