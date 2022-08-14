شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يُشيد بـ حسام حسن فى جلسة خاصة قبل مباراة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي بمهاجم الفريق حسام حسن بعد المستوى الجيد الذي قدمه في المباريات الماضية، وتحدث سواريز مع اللاعب في جلسة خاصة جمعتهما مؤخرا، قال له خلالها إنه قدم عروضا جيدة خلال الفترة الماضية كما لعب بإصرار شديد.

وطالب سواريز مهاجم الفريق بمواصلة العطاء بنفس القدر واللعب بإصرار وحماس من أجل التسجيل والحفاظ على مكانه بالفريق.

واختتم الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة مصر المقاصة على ملعب التتش مساء أمس، وقبل انطلاق المران عقد ريكاردو سواريز المدير الفني محاضرة بالفيديو ‏مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة المقاصة، ثم خاض الفريق تدريبات اشتملت ‏على جانب بدني وتدريبات الكرة.‏