شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق ربع نهائى بطولة العالم لناشئى الاسكواش بمشاركة 9 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأحد، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة العالم لناشئي الاسكواش، المقامة بمدينة نانسي الفرنسية حتى 21 أغسطس الجارى، والتي تشهد مشاركة 9 لاعبين مصريين وهم: محمد ناصر، عمر عزام، كنزي أيمن، سلمى الطيب، فيروز أبو الخير، محمد زكريا، ناردين جرس وأمينة عرفي وملك خفاجي.

وجاءت مباريات المصريين في الدور ربع النهائي كالتالي:

ـ محمد ناصر والباكستاني محمد حمزة خان

ـ عمر عزام والأسترالي ديلان كلاسين

ـ كنزي أيمن والانجليزية ساران نغيم

ـ سلمى الطيب والماليزية أيرا أزمان

ـ فيروز أبو الخير والهندية أنهات سينغ

ـ محمد زكريا والفرنسي بريس نيكولاس

ـ ناردين جرس والماليزية سيفيترا كومار

ـ أمينة عرفي ومواطنتها ملك خفاجي



مباريات المصريين

وتترأس آمنة الطرابلسى، عضو مجلس إدارة اتحاد الاسكواش، البعثة المصرية التى تضم 12 لاعباً ولاعبة يمثلون مصر فى المباريات المختلفة.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: كريم التركي، محمد ناصف، محمد زكريا، سلمان شريف، عمر عزام ، عمر سعيد صبحي، كنزي أيمن صابر، فيروز إيهاب، أمينة عرفي، سلمى الطيب، ملك خفاجي، ناردين جرس، وذلك تحت قيادة المدرب أحمد المطعنى.

يذكر أن البطل المصري مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الثالث عالمياً حالياً لرجال الاسكواش، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً حالياً لسيدات الاسكواش، هما أبطال آخر نسخة أقيمت ببطولة العالم للناشئين، والتي استضافتها ماليزيا عام 2019.