شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع اليوم لاستكمال تشكيل الجهاز الفنى للمنتخبين الأول والأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا مهما اليوم، الأحد، لحسم بعض الملفات، على رأسها المدرب المصرى فى الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة فيتوريا، وكذلك المعاونين المصريين فى جهاز المنتخب الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي.

وأكد محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك إمكانية انضمام عناصر مصرية فى الجهاز الفني للبرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي.

وقال محمد بركات، فى المؤتمر الصحفي لتقديم روجيريو ميكالي، "سيتم تعيين مدرب حراس مصري فى الجهاز الفني إلى ميكالي، وآخر مدرب مساعد مصرى".

وعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا الأربعاء الماضي لتقديم البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأولمبي، الذى تعاقد معه الاتحاد لقيادة أولمبي الفراعنة في الفترة المقبلة وحتى أولمبياد باريس المقرر لها صيف عام 2024 المقبل.

وسيعلن اتحاد الكرة في إجتماع الغد، اسم مدير منتخب مصر الجديد بعد دراسة بعض السير الذاتية، وبات محمد غرابة عضو مجلس إدارة نادي انبي حاليا هو الأقرب لشغل المنصب.