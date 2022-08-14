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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سقط برشلونة في الاختبار الرسمي الأول له هذا الموسم، واكتفى بالتعادل السلبي مع ضيفه رايو فاليكانو.

المباراة جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" معقل برشلونة ضمن الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإسباني.



وكان برشلونة يسعى لتحقيق انطلاقة قوية، لتكون بمثابة رسالة لريال مدريد وبقية الفرق على جديته في استعادة لقب الليجا بعد غياب 3 سنوات، لكنه فشل في ذلك.

برشلونة يسقط في الاختبار الرسمي الأول له هذا الموسم

ورغم مشاركة معظم الصفقات الصيفية التي أبرمها برشلونة وعلى رأسها المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكن الفريق فشل في ترجمة الفرص التي سنحت له إلى أهداف.



على الجانب الآخر، اعتمد رايو فاليكانو على الدفاع بصورة شبه كاملة، لكن في نفس الوقت كانت له هجمات مرتدة خطيرة رغم قلتها.

وزادت الأمور صعوبة على برشلونة بعد تعرض سيرجيو بوسكيتس، قائد الفريق، للطرد المباشر، بعد ضربه بمرفق اليد للكولومبي راديميل فالكاو، مهاجم فاليكانو.

وبذلك، اكتفى برشلونة بنقطة وحيدة في بداية مشواره في الليجا، وهي نفس النقطة التي حصل عليها فاليكانو.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023

فياريال - 3 نقاط

أوساسونا - 3 نقاط

إسبانيول - 1 نقطة

سيلتا فيجو - 1 نقطة

برشلونة - 1 نقطة



أعرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن شعوره بالإحباط بعد السقوط في فخ التعادل مع رايو فاليكانو في الجولة الاولى من الدوري الإسباني.

واستهل برشلونة الموسم الجديد من الدوري الإسباني بالسقوط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه رايو فاليكانو (السبت)، ليهدر نقطتين ثمينتين في بداية مشواره بالليجا.



وقال تشافي في تصريحات للصحفيين بعد المباراة: "إنه لأمر مخز وليس أفضل عرض يمكننا تقديمه في بداية الموسم، أردنا أن نظهر للناس أننا نقوم بعمل جيد لنجعلهم يؤمنون بالفريق.. إنها خيبة أمل لكن هذه هي البداية".

وأشاد تشافي بحارس مرماه مارك تير شتيجن، بقوله: "أريد حارس مرمى يعطينا النقاط، واليوم قام تير شتيجن بتصديات مهمة للغاية".

وتابع: "المؤسف هو عدم قدرتنا على التسجيل.. كان إنتاجنا أقل مما قدمناه في المباريات الأخيرة، افتقرنا لتدوير الكرة بشكل أسرع وخروج الكرة بسهولة من الخلف".

وأتم: "في المقابل قام فاليكانو بعمل تكتيكي رائع وأغلق لاعبوه ممرات التمرير بشكل جيد، وكان حارسه ناجحا للغاية".

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مع مضيفه ريال سوسيداد في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني يوم 21 أغسطس/ آب الحالي.

استهل برشلونة مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإسباني بطريقة مخيبة، بعد تعثره أمام رايو فاليكانو في الجولة الأولى.

وسقط برشلونة في فخ التعادل السلبي مع ضيفه رايو فاليكانو، على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني.



ويبدو أن فاليكانو نجح في ترسيخ عقدته لبرشلونة، بعدما فشل البارسا في الفوز عليه للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإسباني.

وبعد صعود فاليكانو إلى الدرجة الأولى الموسم الماضي، فاز الفريق المدريدي على برشلونة (1-0) في الجولة الـ11 (الدور الأول).

وكرر رايو فوزه على برشلونة بالنتيجة نفسها في الدور الثاني بالجولة الـ21، وبنهاية الموسم أصبح الفريق الوحيد الذي تغلب على البارسا ذهابا وإيابا في النسخة الماضية من الليجا.

وبالتعادل في مستهل مشوار الموسم الحالي، يفشل برشلونة في الفوز أو هز شباك رايو فاليكانو في 3 مباريات متتالية.

وأصبح أندوني إيرولا، مدرب رايو فاليكانو، أول مدير فني يحافظ فريقه على نظافة شباكه في أول 3 مباريات يخوضها ضد برشلونة في الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن رايو بات سابع فريق ضيف يحافظ على نظافة شباكه في موسمين متتاليين على ملعب "كامب نو" معقل برشلونة، والأول منذ ريال أوفييدو في موسمي 1989-1990 و1990-1991.

وباتت هذه هي المرة السادسة التي يسقط فيها برشلونة في فخ التعادل السلبي بالجولة الأولى من الدوري الإسباني، والثانية على ملعبه.