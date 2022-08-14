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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتزع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2022-2023، بعد تسجيله هدفين في شباك مونبيلييه.

" نيمار" ينتزع صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2022-2023

وسجل نيمار الهدفين الثاني والثالث لفريق باريس سان جيرمان أمام ضيفه مونبلييه (السبت) في مباراة الجولة الثانية من منافسات الدوري الفرنسي.



وجاء هدفا نيمار في الدقيقتين 43 (ركلة جزاء) و51 ومن المباراة التي فاز بها الفريق الباريسي بنتيجة 5-2 ليواصل صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي.

وبهذا رفع نيمار رصيده في النسخة الحالية من الدوري الفرنسي إلى 3 أهداف يعتلي بها صدارة هدافي "الليج آ" متساويا مع فلوريان سوتوكا لاعب لانس.



وكان النجم البرازيلي سجل هدفا في فوز باريس سان جيرمان (5-0) على كليرمون فوت في الجولة الأولى الأسبوع الماضي.

جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي موسم 2022-2023:

نيمار - باريس سان جيرمان - 3 أهداف

فلوريان سوتوكا - لانس - 3 أهداف

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان - هدفان

لويس سواريز - أولمبيك مارسيليا - هدفان

جوناثان ديفيد - ليل - هدفان

واصل باريس سان جيرمان بدايته الرائعة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وحقق الفوز على ضيفه مونبلييه بخماسية مقابل هدفين.

المباراة لعبت بين الفريقين، مساء السبت، على ملعب "حديقة الأمراء" معقل باريس سان جيرمان، ضمن الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.



وشهدت الدقيقة 39 من عمر المباراة، تقدم باريس سان جيرمان في النتيجة عبر فايالو ساكو لاعب مونبلييه بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 43، سجل البرازيلي نيمار دا سيلفا هدف باريس سان جيرمان الثاني من ركلو جزاء.



وواصل نيمار توهجه، وسجل هدفه الشخصي الثاني له في المباراة والثالث لصالح فريقه، وذلك في الدقيقة 51.

كيليان مبابي نجح في تعويض ركلة الجزاء التي أضاعها بالشوط الأول، وسجل هدف باريس سان جيرمان الرابع في الدقيقة 69.

وانضم الوافد الجديد، البرتغالي ريناتو سانشيز لقائمة مسجلي الأهداف، وأضاف الخامس لسان جيرمان في الدقيقة 88.

على الجانب الآخر، اكتفى مونبلييه، بتسجيل هدفين عن طريق مهاجمه التونسي وهبي الخزري وإنزو تشاتو بالدقيقتين 58 و92.

ويعد هذا ثاني انتصار يحققه باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعد فوزه في الجولة الأولى على كليرمون فوت بخماسية دون رد.

يذكر أن باريس سان جيرمان، هو حامل اللقب الدوري الفرنسي، ويسعى للتتويج بلقب المسابقة للمرة الـ11 في تاريخه، كأكثر فريق فاز بالبطولة.

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2022-2023

باريس سان جيرمان - 6 نقاط

ليل- 4 نقاط

موناكو - 3 نقاط

مارسيليا - 3 نقاط

لانس - 3 نقاط

كشفت الصحافة الفرنسية سر استبعاد ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، من قائمة أفضل 30 لاعبا في العالم، المرشحين للكرة الذهبية 2022.



وغاب الأرجنتيني ميسي عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022، التي أعلنت عنها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، في سابقة لم تحدث منذ عام 2005.

وأثار استبعاد ميسي من قائمة الكرة الذهبية التي فاز بها "البرغوث" في 7 مرات سابقة كرقم قياسي، غضبا جماهيريا كبيرا بين عشاق كرة القدم.

لكن إيمانويل بوجان الصحفي في "ليكيب" الفرنسية، رد على سؤال لأحد المتابعين عن سر استبعاد ميسي قائلًا: "بالطبع ليو يمتلك وزنا كبيرا في كرة القدم، ظهر 15 مرة في القائمة منذ 2006 إلى 2021، وفاز بالكرة الذهبية 7 مرات، وهو آخر المتوجين بها".

وأكمل: "كان وجود ميسي ضمن النقاشات الخاصة باختيار الـ30 لاعبًا، لكن المعايير الجديدة التي وضعت لاختيار الفائز بالكرة الذهبية لم تخدمه".

وأقر الصحفي الفرنسي بأن "الموسم الأول لميسي في باريس سان جيرمان لم يكن موفقا، بدليل تسجيله فقط 11 هدفًا كأسوأ سجل تهديفي له منذ عام 2006، وبالتالي لم يكن منطقيا دخوله القائمة".

يذكر أن تتويج ميسي بالكرة الذهبية 2021 تسبب في تعرض المجلة الفرنسية لانتقادات حادة، لعدم استحقاق الأرجنتيني للجائزة في رأي كثيرين، مقارنة بما قدمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ السابق وقتها.