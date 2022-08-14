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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض فريق الأهلي اختبارا حاسما جديدا في مشواره المحلي هذا الموسم عندما يواجه مصر المقاصة في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ما هو موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في كأس مصر والقنوات الناقلة؟

وكان الفريق الأحمر استعاد توازنه مؤخرا بفوزين متتاليين في بطولة الدوري المصري أمام الاتحاد السكندري ثم المصري، ليبقى في سباق المنافسة.



ورفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 3 نقاط خلف بيراميدز الثاني، و10 نقاط خلف الزمالك المتصدر بـ72 نقطة، مع تبقي مباراة مؤجلة للفريق الأحمر.

سيلعب الأهلي أمام مصر المقاصة مساء الأحد 14 أغسطس/ آب على ملعب السلام، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي.

تتولى شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية نقل منافسات كأس مصر في الموسم الحالي 2021-2022.

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة الأهلي ومصر المقاصة في كأس مصر عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

يتنافس قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك على صفقة هجومية جديدة، استعدادا لمنافسات الموسم الكروي الجديد.

وأكد نادي سموحة السكندري أنه تلقى عرضين من الأهلي والزمالك لضم المغربي عبد الكبير الوادي، مهاجم الفريق الأزرق، خلال الانتقالات الصيفية.



وأشار عمر الغنيمي، نائب رئيس نادي سموحة، في تصريحات تليفزيونية إلى وجود عرض آخر من ناد ثالث في مصر، بخلاف عرض خارجي من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

وأوضح مسؤول سموحة: "حددنا 40 مليون جنيه (نحو 2.1 مليون دولار) ثمنا لعبد الكبير الوادي، والعروض المقدمة للاعب قريبة من هذا الرقم".

وكشف الغنيمي أن ناديه بصدد التعاقد مع لاعب أجنبي سيكون مفاجأة وحديث الدوري المصري، لتعويض الرحيل المحتمل لعبد الكبير الوادي.

ويلعب الوادي بصفوف سموحة منذ موسمين، حيث انتقل إليه قادما من وادي دجلة، وينتهي تعاقده مع النادي في صيف 2023.

ولعب الوادي (29 عاما) بقميص سموحة 57 مباراة، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 12 لزملائه.

ويحترف اللاعب المغربي في الدوري المصري منذ 3 أعوام عندما انضم إلى فريق وادي دجلة قادما من اتحاد طنجة المغربي في صيف 2019.

حسم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قراره بشأن مقاطعة بطولات اتحاد الكرة المصري هذا الموسم وعلى رأسها كأس مصر والسوبر المصري.

وكان مجلس إدارة الأهلي قرر في الرابع من أغسطس/ آب الحالي مقاطعة بطولتي كأس مصر وكأس السوبر المحلي، اعتراضا على الأخطاء التحكيمية والتي كان آخرها حينها إلغاء هدف لصالحه في مباراته أمام فاركو ببطولة الدوري المصري.

وطالبت إدارة القلعة الحمراء حينها بإقالة لجنة الحكام باتحاد الكرة، وإيقاف الحكم الدولي محمود عاشور، الذي ألغى هدف الأهلي في فاركو من غرفة تقنية الفيديو، لحين التحقيق معه، كما شملت القرارات أيضا استكمال بطولة الدوري باللاعبين الشباب والعائدين من الإصابة.

وبعد 9 أيام من الأزمة، أعلن الأهلي في بيان رسمي، السبت، مشاركته في بطولتي كأس مصر والسوبر المحلي بعد تلقيه ردا من اتحاد الكرة على مطالبه.

وأوضح بيان الأهلي أن اتحاد الكرة أعلن تسليم رئاسة لجنة التحكيم بشكل رسمي للخبير الإنجليزي، مارك كلاتينبرج منذ 10 أغسطس، وأنه تمت إحالة ملف الحكم محمود عاشور للتحقيق.

إلا أن رد اتحاد الكرة شدد أيضا على أنه لا يمكن الإعلان عن العقوبات التي يتم توقيعها على الحكام، من أجل استقرار المسابقة وكل أطراف المنظومة الكروية.

واستجاب الأهلي لحيثيات اتحاد الكرة، ليقرر المشاركة في بطولتي كأس مصر، حيث يلاقي مصر المقاصة، الأحد، ضمن منافسات دور الـ16.

كما يلتقي قطبا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، المقرر له يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في على استاد هزاع بن زايد في دولة الإمارات.