شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم الأحد 14 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع مصر المقاصة باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الكأس، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أبرز المعلومات عن المباراة..

22 مباراة جمعت الأهلى ومصر المقاصة

22 مباراة جمعت الأهلى ومصر المقاصة في مسابقة الدوري منذ صعود المقاصة للدوري الممتاز والأرقام تعطي الأهلي تفوق كبير بـ 16 فوزاً و41 هدفاً مقابل انتصارين و15 هدفاً للمقاصة وحضر التعادل بينهما 4 مرات كان أخرها بدون أهداف في الجولة 28 الموسم الماضي.

إنجازات الأهلى والمقاصة

هذا الموسم هو الـ 63 للأهلي في مسابقة الدوري علماً بأنه الوحيد الذي شارك في كل المواسم رفقة الزمالك فيما تأهل المقاصة للدوري الممتاز لأول مرة موسم 2010 – 2011 وهذه المشاركة تعد العاشرة له في المسابقة، في الموسم الماضي حل الأهلي ثانياً بحصوله على 76 نقطة فيما حل المقاصة فى المركز الحادى عشر برصيد 38 نقطة.

الأهلى الأكثر تتويجاً بالدوري والوصيف أفضل إنجازات المقاصة حقق الأهلي لقب الدوري 42 مرة أما أفضل إنجازات المقاصة فكان فوزه بالمركز الثاني موسم 2016 – 2017 تحت قيادة إيهاب جلال.

مشوار الأهلى والمقاصة فى الكأس

تخطى فريق الاهلى عقبة المصرى بالسلوم بهدف دون رد في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر فيما تخطى مصر المقاصة عقبة بنى عبيد بهدفين دون رد في نفس الدور.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والمقاصة

يدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري، فيما خسر مصر المقاصة من الزمالك بخماسية دون رد في نفس الجولة.

الأهلى يبحث عن الخروج من أحزان خسارة الكأس والمقاصة يفتش عن نسيان الهبوط

وطالب البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلى لاعبيه بتوخى الحذر من مفاجأت كأس مصر والسعى لتحقيق فوز مهم في محاولة تصحيح المسار المحلى والتتويج ببطولة كأس مصر والتي فقدها منذ أيام قليلة بالخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وبات المقاصة أول الفرق الهابطة من الدوري المصري هذا الموسم، بعد تجمُد رصيده عند 15 نقطة في المركز 18 -الأخير-.

الهبوط هو الأول في تاريخ مصر للمقاصة الذي ظهر في الدوري المصري الممتاز بشكل متواصل منذ صعوده موسم 2010 - 2011.