شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس استخدام شيكابالا "ورقة رابحة" أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جوسفالدو فيريران المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إعادة محمود عبد الرازق شيكابالا لمقاعد البدلاء فى مواجهة الإسماعيلى، والاعتماد عليه كورقة رابحة يتم استخدامها حسب سير اللقاء، لاسيما أن دخول الفهد الأسمر بعد مرور 50 أو 60 دقيقة من اللقاء يمنحه الأفضلية، ويحدث الفارق بشكل واضح نظرًا لاستنفاد الخصم نسبة كبيرة من المجهود ودخول شيكابالا بكامل قواه، ما يتسبب فى إحداث الفارق ويساهم فى قلب مجريات المباراة.

كما يحاول الجهاز الفني لفريق الزمالك تجهيز عمر السعيد مهاجم الفارس الأبيض من الناحية الفنية، بعدما اطمأن الجهاز الفني على جاهزية السعيد من الناحية البدنية، بالاضافة لأيمن حفني حيث شارك الثنائي بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق.

وحرص أعضاء الجهاز الفني للفريق على منح الثنائي تعليمات فنية خاصة لتنفيذها خلال التدريب استعدادا للفترة المقبلة، حيث يواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي.