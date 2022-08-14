شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريباته اليوم ويدخل معسكرا مغلقا استعدادا للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمواجهة الإسماعلي غداً فى بطولة كأس مصر. ومن المقرر أن ينتظم الفريق فى معسكر مغلق اليوم، الأحد، عقب التدريب الختامي بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة الدولي.

وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، حرص على تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز فى المباراة المقبلة، وشهدت الجلسة حديثا سريعا بين فيريرا واللاعبين حول برنامج الفريق فى التدريب، وحرص المدير الفني على شرح العديد من الجمل الفنية المراد تنفيذها فى المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.