شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لبطولة أفريقيا للطائرة تحت 21 سنة فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الاجتماع الفنى لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 21 سنة للشباب، والتى تستضيفها تونس بدءاً من غد الاثنين بمشاركة المنتخب الوطنى. ووصلت بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 21 سنة إلى تونس أمس، السبت، ويشهد الاجتماع الفنى حضور مندوبى الدول المشاركة لمناقشة تعليمات البطولة وإجراء قرعة المنافسة.

وتتكون بعثة منتخب مصر تحت 21 سنة من:

رئيس البعثة : الدكتور وائل قنديل

المشرف الفنى لمنتخب الناشئين والشباب : بيرسى اونكن

المدير الفنى للفريق : هانى مصيلحى

المدرب العام : اسلام عثمان

المحلل التقنى : احمد سعيد

المدير الادارى : محمد رمضان

طبيب الفريق : الدكتور محمد يونس

أخصائي العلاج الطبيعى : الدكتور سامح نور

اللاعبون:

١- ياسين محمد عيد

٢- محمد ياسر حسن

٣- زياد أسامة عبد الغنى

٤- احمد ياسر سعيد

٥- على وائل روؤف

٦- احمد وائل قنديل

٧- حازم اشرف رشاد

٨- حمزة حمدى الصافى

٩- أحمد إبراهيم عبدالسميع

١٠- عبد الرحمن احمد الشحات

١١- عبد الله أسامة سرور

١٢- ياسين أشرف أبو الحسن.