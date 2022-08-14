شكرا لقرائتكم خبر عن بعيداً عن مواجهة الزمالك.. 5 مباريات تنتظر الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن حمزة الجمل قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة استعداداً للمباراة.

ونجح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة حمزة الجمل، فى إعادة البسمة على وجوه جماهير الدراويش فى واحدة من أصعب مواسم الفريق عبر التاريخ.

ويسير الفريق بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالي بجدول مسابقة الدوري العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية بإعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ تولي حمزة المسئولية يوم 2 مايو الماضي.

وكان حمزة الجمل المدير الفني للفريق قد أعلن منذ توليه مهمة الإدارة الفنية أن الجهاز الحالي يمتلك نجوم قدموا الكثير للإسماعيلي والكرة المصرية ولن يهدأ بالهم إلا بعودة هوية الدراويش.

وكان الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل، قد قرر تخفيض الحمل البدني على لاعبيه نظرًا لضغط المباريات المقبلة، حيث يتبقي 6 لقاءات خلال الشهر الجاري وهم ..

مواعيد مباريات الإسماعيلى المتبقية في الدوري

الجولة الـ 31 .. المصري × الإسماعيلي يوم 18 أغسطس بملعب برج العرب بالإسكندرية

الجولة الـ 18 ” المؤجلة ” .. الأهلي × الإسماعيلي يوم 21 أغسطس بملعب برج العرب بالإسكندرية

الجولة الـ 32 .. الإسماعيلي × إيسترن كومباني يوم 23 – 24 أغسطس بملعب الدراويش

الجولة الـ 33 .. إنبي × الإسماعيلي يوم 26 – 27 أغسطس بملعب بتروسبورت بالقاهرة

الجولة الـ 34 .. الإسماعيلي × طلائع الجيش يوم 29 – 30 أغسطس بملعب الدراويش.