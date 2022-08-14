شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يطالب لاعبى المقاولون بالتمسك بالأمل الأخير للبقاء فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، جلسة تحفيزية مع لاعبى الفريق، طالبهم خلالها بالتمسك بالأمل حتى المباراة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام، للهروب من دائرة الهبوط إلى دورى القسم الثاني.

وشدد شوقي غريب على أن مهمة الفريق صعبة ولكنها ليست مستحيلة، خاصة أن الفرق المنافسة تنتظرها مباريات قوية أيضاً، ومن الوارد أن تتعثر خلالها، وهو ما سيمنح المقاولون فرصة قوية فى حال الفوز بالمباريات المتبقية.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن ناديه متمسك بأمل البقاء في الدوري العام لأخر لحظة، وقال عادل فى تصريحات خاصة لليوم السابع: "حتى وإن كان أمل البقاء في الدوري ضعيفاً فنحن متمسكون به لآخر لحظة، وسنظل نقاتل على كل فرصة".

وأضاف عادل، "اللاعبون يدركون جيدا صعوبة الموقف الحالي للفريق وحاجتنا لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة، ونحن ندعمهم بكل قوة وندعم الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب لتحقيق هدفنا بالبقاء في الدوري".

وتصعبت مهمة المقاولون العرب، بعد التعادل الأخير الذي حققه فريق الذئاب أمام الجونة في الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري العام والتي جمعت الفريقين مساء الأربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر وانتهت بالتعادل السلبي.

ويتبقى للمقاولون العرب 4 مواجهات مثيرة في الدوري العام، من المقرر أن تحسم بشكل نهائي مصير ذئاب الجبل من الاستمرار فى المسابقة المحلية، مع وجود منافسة قوية مع الجونة وإيسترن كومباني، على الهروب من دوامة الهبوط.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 26 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 30 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.