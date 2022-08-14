شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يستعين بإنبى لدراسة سيراميكا قبل مواجهة الجولة 31 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفيوتشر، بقيادة علي ماهر، على مراجعة المباريات السابقة لفريق سيراميكا بالدوري العام، وآخرها التعادل مع إنبي سلبياً فى الجولة 30، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى أبناء أحمد سامي قبل مواجهة الخميس التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 31.

وتعادل فيوتشر مع مضيفه سموحة بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء الماضي باستاد الإسكندرية، فى إطار الجولة 30 للدوري المصري الممتاز، ليواصل فيوتشر سيطرته على المركز الرابع برصيد 49 نقطة متفوقا على طلائع الجيش أقرب منافسيه بفارق ثلاث نقاط.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت فيوتشر وسيراميكا، قد انتهت بفوز أبناء علي ماهر بثلاثية نظيفة، ويبحث فيوتشر عن استعادة الانتصارات لتأكيد جدارتهم بالمركز الرابع في الدوري.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 49 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 11مباراة وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبو فيوتشر 45 هدفا واستقبلت شباكهم 31.

من جهته أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفيوتشر، أن ناديه سيعلن عن صفقات قوية يوم 31 أغسطس الجاري، لتدعيم الصفوف استعدادا للموسم الجديد وكذلك كأس الكونفدرالية الأفريقية.