شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم الأحد 14 / 8 / 2022 فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره مصر المقاصة الليلة باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الكأس.

موعد مباراة الأهلى ومصر المقاصة بكأس مصر

ويستعد الأهلى لمواجهة مصر المقاصة فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

غيابات الأهلى أمام مصر المقاصة بالكأس غيابات الأهلى أمام مصر المقاصة بالكأس الأهلي قرر استكمال ما تبقى من الدوري المصري وكأس مصر باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم. وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلي بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق. وتعد أبرز غيابات الأهلي بسبب الإصابة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف إصابة فى العضلة الضامة، وحسين الشحات للإصابة فى الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر، وعمرو السولية .