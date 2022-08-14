شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله: هدفنا عدم التفريط في أى نقاط ولا توجد خلافات بنادي بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، أن الموسم لم ينته حتى الآن لكى نقيم ما قام به الفريق وهدفنا عدم التفريط فى أى نقاط فى المباريات المقبلة.

وقال محمود فتح الله، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الموسم لم ينته حتى الآن لكى نقيمه ولدينا هدف هو مواصلة المنافسة على لقب الدورى لآخر نفس".

وأضاف فتح الله: "الفريق خسر أهم مباراة أمام الزمالك وهناك فارق فى النقاط والزمالك يسير بشكل ثابت واقترب من التتويج بالدورى، ولكن هدفنا عدم التفريط فى أى نقاط وبيراميدز سيخوض مبارياته المقبلة للفوز".

وتابع: "رحيل رمضان صبحى وشريف إكرامى وأحمد فتحى، كلها كلام والأجدر بالحديث عنها هى إدارة بيراميدز، مركزين فى الإدارة الفنية واللاعبين يتدربون بقوة".

واختتم محمود فتح الله تصريحاته قائلا: "لا توجد خلافات داخل بيراميدز والجميع يركز فى الملعب، وكنا قريبين من إحراز بطولة، ونعمل على تتويج بيراميدز بأول ألقابه، ونسعى لإنهاء الدورى فى أفضل مركز".