المقاولون يرصد مكافآت لتحفيز لاعبيه للفوز فى المباريات المتبقية بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - رصد مسؤلو المقاولون العرب مكافآت كبيرة للاعبى الفريق، لتصحيح المسار وتحقيق الفوز في المباريات الأربعة المتبقية لذئاب الجبل فى الدوري العام، والتمسك بالأمل الأخير للبقاء تحت الأضواء والشهرة، على أمل تعثر المنافسين في اللقاءات المقبلة.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن ناديه متمسك بأمل البقاء في الدوري العام لأخر لحظة، وقال عادل فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "حتى وإن كان أمل البقاء فى الدورى ضعيفاً فنحن متمسكون به لآخر لحظة وسنظل نقاتل على كل فرصة".

وأضاف عادل، اللاعبون يدركون جيدا صعوبة الموقف الحالي للفريق وحاجتنا لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة، ونحن ندعمهم بكل قوة وندعم الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب لتحقيق هدفنا بالبقاء في الدوري.

وتصعبت مهمة المقاولون العرب، بعد التعادل الأخير الذي حققه فريق الذئاب أمام الجونة في الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري العام والتي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر وانتهت بالتعادل السلبي.

وبات المقاولون العرب في حاجة إلى الفوز بجميع مبارياته المتبقية للبطولة مع انتظار نتائج منافسيه لتحديد موقفه من الاستمرار في بطولة العام لموسم أخر.

ويتبقى للمقاولون العرب 4 مواجهات مثيرة في الدوري العام، من المقرر أن تحسم بشكل نهائي مصير ذئاب الجبل من الاستمرار فى المسابقة المحلية، مع وجود منافسة قوية مع الجونة وإيسترن كومباني، على الهروب من دوامة الهبوط.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 26 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 30 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.