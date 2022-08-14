شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى فى كأس مصر والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك معسكره الليلة استعداداته لمواجهة الإسماعيلى، فى ظل رغبة المدير الفنى فى تحقيق الفوز والصعود لدور الثمانية وتحقيق اللقب الذى أصبح البطولة المفضلة للجماهير البيضاء فى السنوات العشر الأخيرة.



موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى فى كأس مصر

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلى فى الثامنة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام فاركو

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو فى التاسعة مساء الجمعة 19 أغسطس الجارى باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية و الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الزمالك أمام الإسماعيلى

ويغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاسماعيلى غداً الاثنين فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.