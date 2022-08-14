شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبى يحسم مصير رجب عمران من مواجهة الطلائع وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع رجب عمران، لاعب طلائع الجيش ، لاختبار طبى لتحديد موقفه النهائى من مباراة فريقه أمام إنبى، وأثبتت الأشعة التى خضع لها اللاعب تحسن حالته واقتراب مشاركته مع الفريق فى مباراة إنبى المقبلة، بعدما عانى الفترة الأخيرة من تمزق العضلة الأمامية والذى تعرض له فى مباراة الاتحاد السكندري التى فاز بها الطلائع بهدفين مقابل هدف فى الجولة 28 للمسابقة.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة إنبى فى السادسة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع الطلائع لاستعادة نغمة الانتصارات للعودة لموقعه فى المربع الذهبى للمسابقة بعد التعادل الايجابى مع إيسترن كومبانى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة.