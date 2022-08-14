شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعثر برشلونة وعرض "محبط" من ليفاندوفسكي بافتتاحية الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعثر نادي برشلونة، في افتتاح مبارياته بالدوري الإسباني، مساء السبت، ولم ينجح "هداف أوروبا" المنتقل حديثا للنادي، روبرت ليفاندوفسكي، من هز الشباك.

واكتفى برشلونة بتعادل سلبي أمام رايو فايكانو، على استاد كامب نو، في تعثر غير متوقع للنادي الكتالوني في افتتاح مبارياته ببطولة الليجا.

ولم يقدم نجوم برشلونة الجدد، وعلى رأسهم البرازيلي رافينيا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، الأداء المنشود منهم، وفشلوا في تسجيل أي هدف خلال 90 دقيقة.

وأضاع المهاجم البولندي صاحب الحذاء الذهبي الأوروبي، كما كبيرا من الفرص خلال اللقاء، وفشل في افتتاح سجله التهديفي بإسبانيا.

وكان ليفاندوفسكي قد انتقل من بايرن ميونيخ الألماني إلى برشلونة الشهر الماضي، في صفقة مثيرة للنادي الكتالوني، بسبب قدرة الهداف البولندي الكبيرة على التسجيل، وخبرته الكبيرة في أوروبا.

استحوذ برشلونة على الكرة بنسبة تبلغ نحو 70% وامتلك 18 محاولة على المرمى مقابل محاولتين فقط للفريق الزائر.

وتمكن برشلونة من السيطرة على أحداث الشوط الأول، وتمكن ليفاندوفسكي، من إحراز الهدف الأول له في الدقيقة 13، ولكنه ألغي بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني، أجرى تشافي هيرنانديز عدة تبديلات، أبرزها دي يونج وأنسو فاتي، وكيسيه، وبالفعل برشلونة أحرز هدفا عن طريق كيسي في الدقيقة 88، ولكن ألغي أيضًا بداعي التسلل.

وغادر بوسكيتس المباراة بالبطاقة الحمراء، بعد تدخله القوي على النجم الكولومبي رادميل فالكاو، في الدقيقة 93.

بهذا التعادل السلبي، لم يستطع برشلونة التسجيل في آخر 3 جولات بالدوري الإسباني.

ويعد هذا التعادل الأول لبرشلونة في أولى مباريات الدوري الإسباني منذ 15 عامًا.

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده لنقطة في المركز الخامس، وخلفه في المركز السادس رايو فاليكانو بنقطة أيضا.

وفي مباراتين أخريين اليوم بالمرحلة الأولى، تغلب فياريال على بلد الوليد وتعادل سيلتا فيجو مع إسبانيول 2 – 2.