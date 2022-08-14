هل ريكاردو سواريش مستمر مع الأهلي؟.. المدير التنفيذي للنادي يرد

الشارقة - اميمة ياسر -

رد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على سؤال الإعلامي أحمد موسى حول استمرارية المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال شلبي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد“ مساء البست، إن ”لدينا مؤشرات نتخذ بناء عليها قراراتنا، ونسير في طريق واضح ولدينا التزامات وعقود مع المدير الفني للنادي”.

وأضاف المدير التنفيذي للنادي الأهلي: "اتخذنا قراراً بإراحة اللاعبين المجهدين وتم الاستعانة بالناشئين في آخر مباريات الدوري، ورأينا مردود إيجابي بالفوز في مباراة الاتحاد السكندري والمصري".

وتابع سعد شلبي: "خطط الإصلاح التي يقوم بها الأهلي تسير في الاتجاه الصحيح وعندما نرى اخطاء سوف نقوم بإصلاحها".

وكان سواريش قد أعلن عن قائمة فريقه استعدادًا لمباراة مصر المقاصة، المقرر إقامتها مساء غدٍ الأحد، على ملعب "الأهلي وي السلام" في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد تخطي عقبة المصري بالسلوم في دور الـ32 من البطولة.

وأعلن الأهلي في وقت السبت استمرار المشاركة في بطولة كأس مصر، بعد أن هدد بالانسحاب في وقت سابق، اعتراضًا على قرارات التحكيم في مباريات الدوري.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة مصر المقاصة على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: محمود متولي - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - كريم فؤاد - محمد هاني – محمد خليفة نصير - محمد أشرف بكري - أحمد سيد عبدالنبي.

خط الوسط: أليو ديانج - محمد محمود - محمد فخري - زياد طارق - ميدو نبيل - محمد أحمد شرقية - لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: أحمد سيد غريب - حسام حسن - صلاح محسن.