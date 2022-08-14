في 72 ساعة.. بلاغات وشكاوي من النادي الأهلي ضد مرتضى منصور

الشارقة - اميمة ياسر -

توالت البلاغات والشكاوي من جانب النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، منذ صدور حكم من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بحبس رئيس القلعة البيضاء لمدة شهر مع الشغل والنفاذ.

وقبل أيام، أعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فيهم وعضوية المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار، تقضي بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر مع الشغل والنفاذ في القضية المرفوعة رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، المرفوعة من جانبنا لصالح محمود الخطيب (رئيس النادي الأهلي)".

أول رد لمرتضى منصور

وتعليقاً على الحكم الصادر ضده بحبسه لمدة شهر مع الشغل والنفاذ في القضية المرفوعة من جانب محمود الخطيب، قال مرتضى منصور: "أنا لن اتحدث عن الحكم الذي صدر اليوم على شاشات التلفزيون، ونفس القاضي المحترم الذي أصدر حكم بحبسي لمدة شهر اليوم، هو نفس القاضي المحترم الذي أصدر قرار برائتي في شهر أبريل الماضي".

وأضاف منصور، في تصريحات لقناة "الزمالك"، أن "ما حدث اليوم لن يهزني، هذا الحكم ليس لديه تأثير على رئاستي لنادي الزمالك، ولم يقبض علي ولا أي شيء من هذا القبيل، وأوجه رسالة إلى الأشخاص التي شمتت فيا، لم تهتز شعرة من رأسي بعد ما حدث".

وتابع: "أقول للخطيب أنني لا أريد التصالح، وستبدأ المعركة الجدية حتى نهاية العمر، لأنني أعلم ما فعلته ولكن لن أقول شيء".وواصل رئيس الزمالك: "عندما سمعت الحكم الذي صدر اليوم، أول شيء قلته هو الحمد لله، ومرتضى منصور يحترم القضاء، ولا أريد التصالح ولا أريد التنازل من الخطيب، وسأقضي هذا الشهر سواء في المستشفى أو أي مكان، والعداء سيستمر حتى نهاية العمر".

المنع من السفر

وبعد تصريحات مرتضى منصور، بدأ الأهلي في التصعيد، حيث تقدم محمد عثمان، محامي محمود الخطيب، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، يطلب فيه إدراج اسم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على قائمة الممنوعين من السفر خارج البلاد وترقب الوصول.

وجاء البلاغ الذي تقدم به محمد عثمان لحين تنفيذ الحكم النهائي البات الذي صدر ضده اليوم الأربعاء 10/8/2022 في الجنحة رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي بالسجن لمدة شهر مع الشغل، وإلزام المتهم أتعاب المحاماة.

وأشار المستشار القانوني للنادي الأهلي في بلاغه للنائب العام إلى أن المتهم قد يلجأ خلال الساعات القادمة للسفر خارج البلاد للإفلات من تنفيذ العقوبة واجبة النفاذ، إعمالًا لنص المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية

بلاغ جديد للنائب العام

بعد ذلك، تقدم محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، بتكليف من مجلس إدارة النادي الأهلي، ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور.

يأتي ذلك بسبب تجاوزات رئيس الزمالك وتطاوله على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والعديد من مسئولي القلعة الحمراء بشكل غير لائق وتوجيه السباب والشتائم والتحدث بألفاظ خارجة يعاقب عليها القانون.

بالإضافة إلى قيام رئيس الزمالك بتوجيه اتهامات باطلة، والخوض في الأعراض، والإساءة لسمعة العائلات ومخالفة قيم وتقاليد المجتمع المصري.

كما تضمن البلاغ قيام رئيس الزمالك في مداخلاته التلفزيونية مع قناة ناديه بالتقليل من شأن الأحكام القضائية التي صدرت بحقه بدعوى أنها لن تكون رادعة له ولا تمثل له مراجعة مع نفسه حيال التصرفات التي يرتكبها والتي لا تتفق مع قيمة النادي الكبير الذي يترأسه ولا عمره الذي تجاوز السبعين عامًا.

شكوى للمجلس الأعلى للإعلام

والجمعة، تقدم النادي الأهلي ببلاغ للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة نادي الزمالك؛ لمخالفة الأعراف والمواثيق وضوابط العمل الإعلامي ومدونة سلوك الإعلام الرياضي.

وجاءت شكوى الأهلي لما جاء على لسان رئيس نادي الزمالك في مداخلاته التليفونية مؤخرًا مع القناة، وما تضمنته هذه المداخلات من تجاوزات وسباب واتهامات باطلة وألفاظ خارجة يعاقب عليها القانون في حق رئيس الأهلي ومدير الكرة بالنادي بجانب قيام رئيس الزمالك بالخروج عن قيم المجتمع المصري والإساءة إلى سمعة العائلات وخدش حياء المواطنين بعبارات لا يجب أن تصدر من شخص تجاوز عمره السبعين عامًا، بالإضافة إلى استفزازه للملايين من جماهير الأهلي ومحاولة إثارة الفتنة في الشارع الرياضي.

وكذلك ما وصفه البعض بالسخرية من أحكام القضاء الواجبة النفاذ؛ خاصة بعدما أصدرت المحكمة الاقتصادية قبل ثلاثة أيام حكمًا ضده في الجنحة رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي بالسجن لمدة شهر مع الشغل، وإلزامه بأتعاب المحاماة بتهمة السب والقذف والطعن فى الأعراض بحق محمود الخطيب رئيس الأهلي، وخدش سمعة العائلات والإزعاج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى ولم يتم تنفيذ هذا الحكم النهائي حتى الآن.

شكوى جديدة

وتقدم النادي الأهلي، بشكوى جديدة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد ما يأتي على لسان رئيس الزمالك بصفة يومية تقريبًا من تجاوزات غير لائقة خاصة أثناء المداخلات التليفزيونية التي يقوم بها عبر قناة ناديه.

وطالب النادي الأهلي في شكواه بضرورة تطبيق ميثاق الشرف الإعلامي والأكواد الإعلامية، على القنوات التليفزيونية. ومنع ما يحدث من رئيس الزمالك والذي يخالف كل قيم وتقاليد الشعب المصري.

وتضمنت شكوى القلعة الحمراء المدعومة بالمستندات قيام رئيس الزمالك بالسب والقذف في حق محمود الخطيب رئيس النادي وبعض قيادات الأهلي.

وجاء في شكوى الأهلي التي تعد الثانية خلال 72 ساعة بأن النادي لا يزال ينتظر تدخلًا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خشية حدوث فتنة بين الجماهير، في وقت يحتاج فيه الوطن إلى تكاتف الجميع.