شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكراً مغلقاً بالقاهرة استعداداً لمواجهة الزمالك فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن حمزة الجمل قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة استعداداً للمباراة.

ونجح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة حمزة الجمل، فى إعادة البسمة على وجوه جماهير الدراويش فى واحدة من أصعب مواسم الفريق عبر التاريخ.

ويسير الفريق بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالي بجدول مسابقة الدوري العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية بإعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ تولي حمزة المسئولية يوم 2 مايو الماضي.

وكان حمزة الجمل المدير الفني للفريق قد أعلن منذ توليه مهمة الإدارة الفنية أن الجهاز الحالي يمتلك نجوم قدموا الكثير للإسماعيلي والكرة المصرية ولن يهدأ بالهم إلا بعودة هوية الدراويش.