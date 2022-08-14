شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنستير التونسي: لا أفكر في مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال داركو نوفيتش، المدير الفني لفريق اتحاد المنستير التونسي، إنه لا يفكر حاليا في المواجهة المحتملة أمام الأهلي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف داركو نوفيتش، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه سعيد بالعمل في فريق اتحاد المنستير الذي نجح في احتلال المركز الثاني بالنسخة الماضية من الدوري التونسي.

ويرى نوفيتش، أن فريقه يمتلك حظوظا كبيرا في تخطي عقبة الجيش الوطني الرواندي، والتأهل لمواجهة الأهلي، مضيفا بأنه لا يفكر حاليا في هذه الخطوة ويضع كل اهتمامه وتركيزه على الفريق الراوندي.

وتابع: "نحن سنواجه المجهول أمام الجيش الوطني، من الصعب الحصول على شرائط فيديو للفريق الرواندي من الدوري، وعلينا تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب".

واستطرد: "تعاقدت مع الفريق التونسي نظرا لمشاركته في دوري الأبطال، وفي تجربة اتحاد المنستير، أمتلك القدرة على تحضير وتجهيز اللاعبين بنفسي بسبب توافر عامل الوقت، وقد واجهت الأهلي الموسم الماضي مع وفاق سطيف في نصف نهائي البطولة، ولكني لم أستطع التغلب عليه".

واختتم نوفيتش تصريحاته قائلا: "سواريش بدأ يحدث تأثيرا مع الأهلي، من خلال إشراك بعض اللاعبين وهو يؤدي عمله بشكل جيد، وأى مدرب يقود الأهلي لديه ميزة تتمثل في قيمة النادي والمساندة الجماهيرية الكبيرة".