شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتدرب على فترتين اليوم قبل معسكر البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى مرانه على فترتين، اليوم الأحد، صباحا ومساء قبل الدخول في معسكر مغلق، استعدادا للمباراة القادمة المقرر لها 20 أغسطس الجاري أمام البنك الأهلى على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام.

وحرص محمد عمر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، على الاطمئنان على جاهزية الأنجولى مابولولو، مهاجم الفريق، حيث طلب من الجهاز الجهاز الطبى لفريق سيد البلد بضرورة منحه تقرير كامل عن اللاعب واكتمال شفائه من الإصابة حتى لا تداهمه الإصابة مرة أخرى، في الوقت الذى يحتاج فيه زعيم الثغر لخدماته الفنية.

ويعود لقائمة الاتحاد أمام البنك الأهلى الثلاثى هداف الفريق مابولولو عقب الشفاء من الإصابة، وإبراهيم حسن، ومورو ساليفو عقب تنفيذ عقوبة الإيقاف، بينما يغيب سعيدو سمبورى عن سيد البلد أمام البنك الأهلى بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، ويبحث محمد عمر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن بديل لتعويض اللاعب، خصوصا أنه من العناصر والركائز الأساسية فى صفوف زعيم الثغر.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 33 نقطة جمعها من 30 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وتلقى 13 هزيمة وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكهم 49 هدفا.