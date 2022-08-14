شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم: لم أشغل بالى بالعروض وهدفى العودة لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد إبراهيم، لاعب فريق سيراميكا، أنه لم يشغل باله بالعروض التى تلقاها فى الفترة الحالية، وأنه يتمنى العودة مجددا لمنتخب مصر فى الفترة المقبلة.

وقال محمد إبراهيم فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "بشكر إدارة سيراميكا وأحمد سامى على الثقة فى إمكانياتى ورغبتهم فى تواجدى معهم وأنا مبسوط فى الفريق".

وأضاف صانع ألعاب سيراميكا: "جددت عقدى مع سيراميكا عن اقتناع وسأبذل قصارى جهدى مع الفريق، ولم أشغل بالى بالعروض، وكنت مركز جدا فى شغلى مع الفريق وأتطلع للتألق مع سيراميكا من أجل العودة لمنتخب مصر".

وعن صالح جمعة، قال: "صالح جمعة لاعب كبير ولديه الإمكانيات الكبيرة التى تفيد أى نادى يتواجد فيه وأتمنى تألقه مع الفريق".

وكان مسئولو سيراميكا قد أعلنوا عن تمديد عقد محمد إبراهيم، لاعب خط وسط الفريق الأول، لموسمين مقبلين، في إطار خطة إدارة النادي، لدعم فريق الكرة، والتمسك بالعناصر القادرة على تحقيق أهداف الفريق خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للتدعيمات، خلال الموسم الجديد.

وأنهى نادي سيراميكا رسميا، إجراءات تمديد تعاقد محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى عام 2024.

ويعد محمد إبراهيم أحد الركائز الأساسية في فريق سيراميكا وعنصرا مهما يحظى بثقة الجهاز الفني، بقيادة أحمد سامي، وتألق إبراهيم في الفترة الأخيرة مع الفريق، ما كان سببًا في عودته لصفوف منتخب مصر في معسكر يونيو الماضي.