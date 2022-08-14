شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبي: رفضنا طلب ويجان للاحتفاظ بالبطاقة الدولية لـ محمود جاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أن إدارة النادي لن تتخذ قرارا فنيا فيما يخص الهزيمة من الكأس أمام البنك الأهلي، موضحا أن الفريق قدم مباراة مميزة على الجانب الفني والخططي، ولكن التوفيق غاب عنه في النهاية.

وقال الشريعي، في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورتس: "لدينا مخطط واضح وهو الدفع بالناشئين وتطوير قدراتنا، والفريق يتدرج في المستوى الفني واللاعبين الشباب بدأوا يحصلوا على الفرصة في الفترة الأخيرة".

وأضاف رئيس نادي إنبي: "تلقينا عرضا رسميًا من ويجان الإنجليزي، لكنه عرض مختلف على العقود التي اعتدنا عليها، هناك بنود في العقد غير مريحة، إنبي يريد رحيل محمود جاد للاحتراف وندعم هذه التجربة لكن العرض لا يليق بقيمة نادي إنبي".

وتابع: "العرض فيه بعض الأشياء المريبة مثل الاحتفاظ بالبطاقة الدولية للحارس، وتأجيل وضع القيمة المالية لحين مشاركة اللاعب معهم، نحن نعرف أن الشروط غير منطبقة على جاد، لكن ويجان يريد أن يحجز الحارس على ذمته لحين توافر شروط انتقاله لفريق ويجان".

واستطرد رئيس نادي إنبي: "العرض المالي المتاح لجاد حاليا أقل من نصف المطلوب في الحارس لو تم بيعه إلى فريق بالدوري المصري، نحن نرفض هذا رفضا قاطعًا لأن قيمة إنبي وقيمة جاد وقيمة الكرة المصرية أكبر من ذلك".

وأتم الشريعي: "ردنا على ويجان سيكون في النادي الإنجليزي خلال ساعات، والأمر متروك لإدارة نادي ويجان".