شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب مصر يزور نادي فيوتشر.. الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا زيارته للأندية، حيث يتواجد يوم الإثنين المقبل، في تدريبات نادي فيوتشر للاجتماع بالجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر، بعد زيارة الجهاز الفني للمنتخب أندية الزمالك والأهلي وسموحة والاتحاد السكندري وفاركو وبيراميدز؛ للتعرف عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفرق في الدوري الممتاز.

استقبل نادي بيراميدز الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، أمس السبت، فى إطار زياراته لأندية الدوري المصري الممتاز، وعقد جلسات مع الأجهزة الفنية لمناقشة شكل التحضيرات خلال المرحلة المقبلة، وخطط الإعداد وتنسيقها بين الأندية والمنتخب.

وحرص اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادي بيراميدز، وأحمد زاهر المدير الإداري، على استقبال مدرب المنتخب الذى حضر بصحبة جهازه المعاون، وبحضور عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، في ملعب الدفاع الجوي.