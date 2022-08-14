شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو: ألميدا يعمل 8 ساعات يوميا.. ولم نتلق عروضا لـ"محمد صبحي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عاطف حنفي، مدير الكرة بنادي فاركو، أن البرتغالي نونو ألميدا، المدير الفني للفريق، سيكمل مهمته مع فاركو في الموسم المقبل، موضحا أن المدرب يعمل 8 ساعات يوميا بخلاف ساعات التدريب.

وقال حنفي، في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورتس: "عقد محمد صبحي يتم تفعيله يوم 1 سبتمبر، وانتقاله لأي ناد آخر قرار مجلس الإدارة والمشرف على الكرة والمسئول عن ملف التعاقدات".

وأضاف مدير الكرة في فاركو: "صبحي لم يتلق عروضا حسب معلوماتي من الأهلي أو أي فريق آخر، أما بالنسبة لقضية القيد الخاصة باللاعب سيف تيري، فموقفنا منها صحيح ولم نرتكب خطأ تعاقدنا مع لاعب حر من المريخ السوداني والقضية في الكاس حاليًا".

ونجح فاركو فى تقديم موسم متميز رغم أنه الموسم الأول للفريق البرتقالى بدورى الأضواء والشهرة، وطلب البرتغالى نونو ألميدا، المدير الفني لفريق فاركو، من إدارة النادى ضرورة التعاقد مع مهاجم أفريقى متميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق، الذي يعاني في الموسم الحالي بعد إصابة عمرو جمال بالصليبي، وإيقاف السوداني سيف الدين تيري بقرار من الاتحاد الدولى الفيفا بجانب إصابته أيضًا بالرباط الصليبى.

كما تدرس إدارة نادي فاركو، فى الوقت الحالى، ملف الصفقات والعروض التى يتلقاها لاعبو الفريق، بالتنسيق مع الجهاز الفني لحسم الملف مبكرًا وقبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.