4 مباريات نارية تنتظر إيسترن كومبانى لحسم مصير بقائه فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - تنتظر فريق إيسترن كومبانى، بقيادة علاء عبد العال، 4 مباريات نارية لحسم مصير بقائه فى بطولة الدورى الممتاز فى الموسم المقبل أو الهبوط إلى القسم الثانى.

يحتل إيسترن كومبانى المركز السادس عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، جمعها من 30 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 14 مواجهة، وسجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلوا 51 هدفا.

ويحتاج فريق إيسترن كومبانى الفوز فى مباراتين على الأقل من الـ4 مباريات المتبقية للوصول إلى النقطة 34 التى تضمن بشكل كبير بقائه فى الدورى، والتى سيحتاج جهدا كبيرا لتحقيق النقاط الستة نظرا لقوة منافسيه.

4 مباريات مصيرية لإيسترن كومبانى

ويبدأ إيسترن كومبانى هذه المباريات الأربع بمواجهة قوية أمام الأهلى يوم 17 أغسطس الجاري، ثم مواجهة الإسماعيلى الذى ضمن البقاء فى الدوري 23 أغسطس، ثم مواجهة البنك الأهلى 26 أغسطس، ويختتم مبارياته هذا الموسم بمواجهة الزمالك 29 أغسطس.

ويدرس علاء عبد العال المدير الفني للفريق، إعادة ثنائية أحمد أمين قفة والتونسى فراس بن عيفية في هجوم الفريق، من أجل محاولة الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلى تساعد الفريق في الهروب من شبح الهبوط.

وأكد علاء عبد العال، أن فريق الأهلى تغير شكله بعد قرار الدفع بالناشئين وسيقوم بدراسته بشكل دقيق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة المقبلة، وطالب اللاعبين بالحذر من نشوة شباب الأهلى والحماس الذى سيكونون عليه، وضرورة استغلال الفرص التى ستتيح لهم أمام المرمى.

واستعاد إيسترن كومباني لأول مرة هذا الموسم كل اللاعبين المصابين، والتي ضربت الفريق في معظم الأوقات، ليستعيد قوته بشكل كامل في المباريات المقبلة المهم جدا للهروب من شبح الهبوط.