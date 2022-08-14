شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة طائرة الزمالك تغادر إلى الإمارات للمشاركة فى بطولتين وديتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعد قليل بعثة فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى الإمارات للمشاركة فى بطولتين وديتين استعدادا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن ينضم المحترف الإسباني أندرياس فيينا لصفوف الفريق يوم 24 أغسطس الجارى للمشاركة فى البطولة الودية الثانية.

ومن ناحية أخرى، قرر إتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر الشطب أو الإيقاف لفترة لا تقل عن سنة ميلادية مع دفع غرامة 20 ألف جنيه فى حالة التعدى بالضرب على الحكم أو الفريق المنافس أو المنظمين فى المباريات.

حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة مبلغ 6 آلاف جنيه فى لائحة الجزاءات على اللاعبين فى حالة السلوك العدوانى وتوجيه السباب للمنافس أو البصق.

وحدد اتحاد الكرة الطائرة جزاءات الاعتراض على التحكيم فى المسابقات المحلية فى نشرة التعليمات، حيث يوجه إنذار فى حالة التوجه لطاقم التحكيم أو المنظمين قبل أو عقب المباريات والاعتراض على القرارات.

وتحديد غرامة تقدر بـ2000 جنيه فى حال تكرار الأمر مع فرض غرامة 4000 جنيه حال التصرف بسلوم يعبر عن الاحتكار للحكام والمنظمين والتشكيك فى حيار ونزاهم الحكام.