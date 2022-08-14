تقارير مغربية: الزمالك يحصل على توقيع زكريا الوردي لمدة 3 مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن نادي الزمالك، حسم صفقة صيفية جديدة بضمه للاعب المغربي زكرياء الوردي قادما من نادي الرجاء المغربي.

وأوضحت صحيفة" البطولة" المغربية، أن الزمالك تعاقد مع زكريا الوردي لمدة ثلاثة مواسم، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الرجاء الرياضي في شهر يونيو الماضي.

وأشارت إلى أن الزمالك، تمكن من حسم الصفقة، بعد أن تواجد وفد تابع للنادي في المغرب خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكدت الصحيفة المغربية، أن اللاعب حصل على التأشيرة الخاصة بدخول الأراضي المصرية، في اليومين الماضيين، ومن المقرر وصوله إلى القاهرة الأسبوع المقبل.