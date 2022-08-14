العشري: استغليت خسارة الأهلي لنهائي إفريقيا.. والزمالك أصبح أكثر تنظيما مع فيريرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن أهداف فريقه تغيرت معه بعد توليه المهمة من البقاء في الدوري إلى المنافسة بين الكبار.

وقال العشري في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2:" لدينا مشروع في طلائع الجيش ان ننافس على المربع الذهبي وبعد ذلك المنافسة على البطولات".

وأضاف:" نصف لاعبي فريق طلائع الجيش مطلوبين من أندية اخرى وفي مقدمتهم حارس المرمى وغيره من اللاعبين المؤثرين في الفريق".

وتابع:" لن نبيع أي لاعب وسنحافظ على قوام الفريق حتى نستكمل عملية الاستقرار، ومشروعنا يحتاج للثبات الفني والتدعيم".

وأكمل:" طلائع الجيش دخل في مكان آخر مختلف عن وضعه السابق، فأصبح الآن في "عش الدبابير".

وواصل:" لابد أن نتعامل حاليا بمنطق القوة مع باقي الفريق بعد الوصول لهذه المنقطة، فهذه منطقة بها عدد من الفريق تهدف المربع الذهب وتملك امكانيات أكبر

واستطرد العشري:" في مواجهتنا أمام الأهلي في الدوري استغليت هزيمة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي".

وأتم تصريحاته:" أمام الزمالك استغليت عامل عدم معرفة فيريرا بلاعبي الفريق في بداية مشواره، قبل أن يتطور ويصبح الفريق أكثر تنظيما، حاليا فريق الزمالك منظم، وفيريرا لم ينجح الا بعد غلق خطوطه الدفاعية في البداية وعدم الاعتماد على اللعب المفتوح".