سموحة: محمود وحيد الأقرب لضمه لصفوفنا لاستكمال صفقة حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اكد عمر الغنيمي، نائب رئيس نادي سموحة، أن صفقة انتقال حسام حسن إلى الأهلي لا تزال مفتوحة ولم تكتمل حيث يتبقى للفريق السكندري ضم لاعبا من القلعة الحمراء.

وقال الغنيمي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2:" الاتفاق مع الأهلي في صفقة ضم حسام حسن كان ينص على حصول نادينا على مقابل مادي بالإضافة إلى لاعب من القلعة الحمراء وهذا لم يتم حتى الآن".

وأوضح، أن اللاعب الذي ربما يضمه سموحة من الأهلي هو محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأحمر.

وأشار إلى أن ناديه اتفق مع إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تأجيل ضم اللاعب الأخير في صفقة ضم حسام حسن إلى الموسم المقبل.

وانتقل الغنيمي للحديث عن تواصل نادي سموحة مع الزمالك بشأن موقف الثنائي حمدي علاء ومروان حمدي، مؤكدًا ان ناديه يرغب في استمرار الثنائي.

وأكد أن سموحة طلب من إدارة القلعة البيضاء استمرار الثنائي مع النادي السكندري، لكنه لم يتلق أي رض من الزمالك حتى الآن.

وأتم تصريحاته: " الزمالك يرغب في التعاقد مع بعض اللاعبين من فريقنا، وكذلك الأمر بالنسبة لنا لذلك سيكون هناك مفاوضات في هذا الملف قريبًا"